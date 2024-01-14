在最終場演奏的布拉姆斯第二號G大調弦樂五重奏，今井信子表示，這首作品她人生中至少已經演奏過千次以上，但每次都能發掘新內容。（李欣恬攝）

高齡80歲的中提琴教母今井信子難得來台。（鄭任南攝）

高齡80歲的中提琴教母今井信子近期來台參與音樂節、舉辦音樂會，她表示，「音樂對我而言是一件欣喜的事情，音樂總令我充滿活力。」

今井信子參與由小提琴家黃俊文策劃、國家交響樂團舉辦的音樂節，曲目多元且具份量，系列節目共有五場，分別在台北、雲林舉行，樂迷間還有人以「集點」的方式參與，希望能五場都到場，或至少參加台北四場。

在最終場演奏的布拉姆斯第二號G大調弦樂五重奏，今井信子表示，這首作品她人生中至少已經演奏過千次以上，「但每次打開譜，即使譜都泛黃了，我還是可以感受到新鮮感，樂譜對我而言永遠看不膩，每首作品，到不同國家和不同音樂家合作，也都會呈現不同的面貌，這是音樂有趣的地方。」

黃俊文表示，今井信子是值得令人崇敬的前輩，「她練琴練得很勤，已經是大師了，還是不間斷地練琴，是我學習的榜樣，也很感謝她今年八十歲生日，答應我的邀請，完成這場音樂會。」