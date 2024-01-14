民進黨賴蕭配贏得2024年總統大選，新團隊上任後，首當其衝將面臨中國大陸擬減ECFA關稅優惠的隱憂；政大金融系教授殷乃平表示，除了ECFA外，更大的難題是RCEP（區域全面經濟夥伴協定） 已在去年全面啟動，從關稅減免到零關稅的過程中，台灣不是會員國，完全享受不到優惠，而東協10國加上中國大陸、日本、韓國占我國出口六成以上，台灣對外貿易不僅陷入困境，經濟、產業也面臨「空洞化」的風險。

殷乃平指出，為了避免高關稅，台廠將逐漸外移到東協國家，若沒有關稅優惠的保護，韓國出口的競爭力將優於台灣，大陸的產品也可能取代我國，政府新團隊應加強RCEP以外的貿易國關係。

對於政府執政一直想加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等貿易協議，殷乃平表示，需要一個國家、一個國家談判，挑戰性更高，直言遠水救不了近火。

除了區域經貿問題外，殷乃平指出，選舉已經結束，該灑的鈔票也近尾聲了，新任總統賴清德所組的行政團隊，得面臨物價上漲、穩定經濟等挑戰，尤其中油、台電虧損嚴重，當電價、油價回歸市場機制、價格調漲，又有紅海動盪等風險，上半年國內物價恐怕持續攀升，民眾荷包面臨縮水壓力。