還好男生看清楚了！有女子在網上抱怨，和男友交往兩個多禮拜，日前邀男友到家作客，期間聊到過年要包紅包給爸媽，沒想到，男友一聽完要包10萬元紅包臉當場立刻垮下來，讓她感到不被尊重，她表示，男友雖然當作業員月領3萬多，給家用1萬元，但不至於都沒存到錢，而且，若日後懷孕生小孩，養育孩子的錢要怎麼拿出來，讓她氣憤地喊「到底為什麼會遇到這種差勁的男人？」、「真的要看清楚，不要被男生的花言巧語騙了！」。

一名女子在臉書社團「匿名公社」發文，她提到男友是從同事發展成戀人，兩人交往了2個多禮拜，期間不僅收到男友的耶誕禮物，跨年還帶她去散心說「會疼我對我好」，沒想到，她一帶男友回家見爸媽吃飯，不僅拒絕媽媽過年邀請來吃飯的好意，甚至連10萬元的紅包的都拿不出來。

女子無奈表示，男友到家中吃完飯後，大家都在客定看電視聊天，而爸媽就提到過年包紅包的事情，提到「過年紅包包一起就好，但不收低於五萬以下的紅包」，沒想到，男友一聽完便垮下臉，讓她感到非常尷尬，怒喊「是有沒有這麼窮酸？連包兩個五萬的紅包都不行，還說要疼我？他是根本沒把我放在心上吧？」。

女子認為男友雖然在工廠當作業員，月領3萬多，雖然每個月要給家用1萬元，但不至於連10萬元紅包都拿不出來，她後來又和男友提起這件事，沒想到男友不僅不理她，還把她趕出租屋處，為了10萬元的紅包雙方大吵一架，甚至還想要分手。

女子對於這樣「不負責任的爛男人」，氣喊若以後她懷孕，男友哪裡拿得出錢養小孩、買東西，「難道還要自己出去工作？真的越想越氣！到底為什麼會遇到這種差勁的男人？」，最後她也呼籲「真的要看清楚，不要被男生的花言巧語騙了！」。

貼文在網上曝光後，網友全看傻眼紛紛留言表示，「真的，還好男生看清楚了」、「請問妳過年會包5萬紅包給他媽媽嗎？」、「還好男生跟你分手了，這樣世上就少一個男生被摧殘了」、「還好男生清醒」、「你需要的不是男朋友而是提款機」、「男的真倒楣」、「真的，男生看清楚了，及時止損」、「離開他！離開他！放開那男人！」、「碰到這種女的還是要快點烙跑，免得榨乾男人的一生」。