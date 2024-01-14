2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲以26％的第三名得票率落選，在選前挺柯的網紅「統神」張嘉航，13日當晚開直播對柯的敗選感言表達不滿，且怒批柯幕僚黃珊珊提的是「假民調」，要他們「不要再講一堆X話！」統神強調，四年後絕不投柯，柯文哲若再出來選，自己會全力幫國民黨站台。最不爽的是黃珊珊選前說民調是假的，黃珊珊、陳智菡應出來道歉。這次在野就是被柯搞掉的，他應該對支持政黨輪替的人道歉。

粉專「政客爽」今(14日)在臉書發文附圖，引述統神在直播中痛罵白營的話，統神說：「四年後絕不投柯，侯友宜贏他7％，讓6％都不會贏！以後絕不再受騙！被騙一次是不小心，你還被騙第二次就是白癡！柯文哲再出來選，我會全力幫國民黨站台！」

「26％還『贏回國家』？爛死了！」統神直批，「我今天最不爽的是，黃珊珊選前說民調一定是假的，妳黃珊珊、陳智菡出來道歉啊！這次在野就是被柯文哲搞掉的，你應該對支持政黨輪替的人道歉！」

「義無反顧騙一次！」政客爽指出，值得一提的是，統神媽媽選前跟他講柯文哲27％都很勉強了，統神說他還不相信堅稱不可能低於27％，至少30％。讓因為政黨輪替投給柯文哲的人憤怒，連一句道歉都聽不到。「黃珊珊的內參民調有多離譜？海水退了大家都知道誰沒穿褲子了！」