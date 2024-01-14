「水果胖雪娘」豐富的水果清酸和帶有濃烈乳香味的內餡，為舌尖帶來濃郁清爽兼具的風味，4顆售價480元。（後媽家HOME MOM Bakery提供）

「後媽家」推出的「草莓盒子」，可飽嘗12顆鮮紅欲滴的草莓，售價380元。（後媽家HOME MOM Bakery提供）

「和三盆蛋黃酥2.0」開賣，餅皮層次分明細緻，內餡甜味高雅，6入售價590元。（後媽家HOME MOM Bakery提供）

「潘潘夏威夷豆牛軋糖」200克售價430元、450克售價900元。（後媽家HOME MOM Bakery提供）

草莓控最愛的草莓季來了，不少草莓控每年都期待這個時節可以好好大啖草莓的酸甜好滋味，知名烘焙品牌「後媽家HOME MOM Bakery」推出好看又好吃的草莓甜點誘客。同時因應春節送禮商機，「後媽家」有名的「和三盆蛋黃酥2.0」和神級牛軋糖也開賣。

【台日草莓打造多款甜點 後媽家草莓季上市】

「後媽家」草莓季正式登場，精選台灣在地草莓和日本草莓品種，創作一系列包括日式草莓大福、水果胖雪娘、草莓盒子等甜點一饗草莓控。

今年重新改版的日式草莓大福和水果胖雪娘，兩者外皮都是品牌創辦人倪淑敏以日本白玉粉、糯米粉等自行研發製作，今年調整配方後可冷藏保存。以此外皮包裹日式紅豆餡和草莓的手工草莓大福，柔軟Q香中吃得到新鮮的草莓，紅豆香甜、草莓甜中微酸，美味順口。

「水果胖雪娘」則是包入一層海綿蛋糕，再加上馬茲卡邦慕斯，依包入不同的水果塗抹上不同的水果醬料，比如葡萄和奇異果搭配艾許檸檬乳霜餡，而草莓和藍莓則是以莓果醬為主，豐富的水果清酸和帶有濃烈乳香味的內餡，為舌尖帶來濃郁清爽兼具的風味，同時滿足視覺與味覺。

最受草莓控喜愛的「草莓盒子」，在海綿蛋糕體刷上莓果酒糖液、果醬，層疊台灣草莓和瑪滋斯卡邦慕斯，再堆疊上一層蛋糕體，最後以草莓裝飾，足足12顆酸甜多汁的草莓，讓人大呼過癮。

【和三盆蛋黃酥2.0開賣 潘娜多妮牛軋糖罕見】

趕搭春節送禮潮，「後媽家」的「和三盆蛋黃酥2.0」開賣，以日本麵粉、3種奶油、和三盆糖製作的餅皮，層次分明細緻，奶油紅豆和棗泥紅豆餡調入和三盆糖，甜味高雅，多吃也不膩。

一向深受業界烘焙名師喜愛的「後媽家」神級牛軋糖，此季倪淑敏再度把潘娜多妮的風味濃縮轉譯至牛軋糖裡，製成「潘潘夏威夷豆牛軋糖」，她將潘娜多妮不可或缺的義大利糖漬橘皮丁、青提子等加入糖體中，混合2段式烤焙至香的夏威夷豆和榛果，讓糖體釋放迷人的水果酸和乳酸味，且在表面增加了珍珠糖和榛果碎粒，細微的補足潘娜多妮另一層次的香氣和口感。「後媽家」商品以外帶為主，部分冷藏甜點或因製程或因含有水果，無法提供宅配，需到店取貨。