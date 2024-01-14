雖然新冠疫情衝擊逐漸淡化，但各國衛生單位大都持續監測新冠病毒株變異與感染數據，據中國疾控中心14日發表疫情監測數據指出，新冠病毒檢測陽性率目前仍保持在1%以，但是新的變異病毒株JN.1傳播力與免疫逃逸能力更強，正呈現快速上升趨勢。

《快科技》報導說，逐漸淡出人們關注的新冠疫情，其實從未真正離去。1月14日大陸國家衛健委新聞發佈會上，中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕指出，近期多管道監測系統資料顯示，元旦假期後，大陸新冠疫情仍處於較低水準，其中哨點醫院新冠病毒檢測陽性率保持在1%以下，不過，傳播力更強的新毒株JN.1變異株占比呈現上升趨勢。

報導說，JN.1屬於Omicron系的亞變體，目前認為是BA.2.86的後代譜系。2023年8月在盧森堡首次被發現，是當前已知的增長最快的新冠變病毒變種，毒株傳播快速增加在美國和加拿大非常明顯。目前有證據顯示，JN.1變異株免疫逃逸和傳播力增強，但其致病力並未增強，特異性抗病毒藥物依然有效。

報導指出，受JN.1變異株持續輸入、流感活動逐漸降低和人群免疫水準下降等多因素影響，新冠病毒感染疫情可能在本月出現回升，JN.1變異株大概率將發展成為中國優勢流行毒株。

專家研判認為，今冬明春中國將繼續呈現多種呼吸道病原交替或者共同流行態勢，短期內仍將以流感病毒為主。北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強同時指出，冬季是呼吸道疾病的多發季節，包括很多呼吸道感染、非感染性的疾病，包括甲乙流、新冠、呼吸道合胞、支原體等等。

專家說，這些病原體感染以後，建立的免疫力都不持久，所以可以出現反覆感染，並且他們之間也沒有交叉免疫，所以不同病原體可以同時或者交替感染。因此建議民眾要做好個人防護，如果出現上呼吸道感染的一些症狀，要及時進行鑒別診斷。