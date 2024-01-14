民進黨立委候選人鄭運鵬拼連任失敗，不過卻因帶著帥兒「德德」掃街，兒子高顏值在各大社群論壇成為討論焦點。看著兒子意外暴紅，鄭運鵬也幽默稱自己是「鄭運鵬兒子的爸爸」兒子優良基因遺傳自他。有網友就起底鄭運鵬年輕時的照片，發現顏值真的不輸兒子

鄭運鵬的兒子「德德」帥氣模樣近日被瘋傳，引發大批網友討論，鄭運鵬過去在不少採訪中曾透露，自己年輕時曾遭星探挖掘，還公開自己大學時期拍攝的沙龍照，當時的頭髮梳成半屏山造型，美男俊俏的姿色確實不比兒子遜色，他更自豪表示照片「0修圖」。許多網友也留言大讚：「也太帥惹」、「吳奇隆？」、「這當年要是出道還得了」。

鄭運鵬透露年輕時曾進入台視演員班訓練，雖然當時表現不算特別出色，但仍獲得廣告機會，還曾參演KTV伴唱帶。當被問到如果沒有走上政治之路，是否會朝演藝圈前進，鄭運鵬則謙虛稱：「演藝圈我覺得我紅不起來啦」。據悉，德德在暴紅後，粉絲IG數一夜暴增，甚至超越爸爸鄭運鵬的粉絲數，更有人敲碗問：「什麼時候出道」。