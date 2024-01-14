台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊。（台鋼雄鷹球團提供）

台鋼集團桂田文創旗下Wing Stars啦啦隊13位創隊成員日前飛往韓國接受海外培訓，接受K-Pop舞蹈、歌唱、錄音、鏡頭等訓練，點滿成員舞台魅力值。成員們今（14）日前往學姐最強外掛安芝儇的所屬球隊首爾友利卡蜜蜂賽場上實習，向韓國球迷們展現Wing Stars活力。Wing Stars啦啦隊也將在1月15日亮相記者會正式與粉絲們見面，桂田文創邀請粉絲們觀看直播，一起見證Wing Stars閃耀成軍的瞬間。

Wing Stars啦啦隊的13位創隊成員正在韓國接受密集的海外培訓課程，課程現場花絮照釋出！本次的韓國培訓總監由BTS、EXO、Super Junior-M 合作師資申潣燮教授擔任，課程中安排舞蹈、歌唱、錄音、鏡頭等技能，成員們這幾日透過K-Pop經驗的學習，逐漸掌握舞台魅力的展現及提升方式。

Wing Stars啦啦隊今天更受邀前往首爾友利卡蜜蜂賽場，跟著學姐最強外掛安芝儇的腳步一起來到現場觀摩學習，也向現場的球迷朋友們展現Wing Stars的熱情與活力，引發討論熱潮。

隨著各項練習的展開與進行，Wing Stars啦啦隊已整備完成，Wing Stars完整面貌將在明(15)日登場的「台鋼集團Wing Stars啦啦隊亮相記者會」揭露，記者會現場也將於Wing Stars Official Youtube官方頻道全程直播，桂田文創邀請粉絲們明日下午3點一起鎖定直播現場，見證Wing Stars兼具甜美、活力、專業、熱情，閃耀起飛的迷人瞬間。