2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲以26％的第三名得票率落選，他選前曾放話「我選後再來一個一個對！到時候就知道，誰是在做假民調？」名嘴歷史哥李易修當真整理出多家民調，對照總統大選結果，各家調查估算多少有所誤差，白營內參民調連排名都錯，有一家則預測精準。

「海水退了就知道誰沒穿褲子！」歷史哥今(14日)在臉書發文附圖，將各家民調數字調整至投票分布（括號紅字部分為依民調數字比例調整至三組相加100％），結果發現，其中有預測神準的，也有兩家連名次都出現誤差，而其他家民調則整體沒有太大問題。

其中，民眾黨內參民調部分，封關前預測柯盈配得票率為26.9％，賴蕭配27.2％，侯康配26.4％，排名與實際投出來的結果大不同。調整至三組相加100％後。柯盈配33.4％，賴蕭配33.79％，侯康配32.8％，與白綠藍三腳督的實際得票率相差極大，堪稱過分樂觀。

網友表示「說個笑話...有人說，讓侯友宜6％都不會贏他，事實上是侯友宜讓某人7％，某人還是輸」、「謊33騙第三次了，真屌」、「前四個主流民調其實都蠻準的，誰知白蓮教選前散佈假民調騙了一堆人投下沒有意義的票」、「33還很兇，擺明了罵我的就不要合作，罵33等於罵民眾黨？」、「白營會有人道歉嗎？還有，接下來會有多少挺柯直播主開始轉為落井下石，批柯再賺取一波流量？大家數數看」、「潮水退了欸」。