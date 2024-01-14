ENHYPEN開場化身白馬王子，讓台下尖叫聲不斷。（鄧博仁攝）

ENHYPEN狂秀中文與台灣粉絲互動。（鄧博仁攝）

ENHYPEN賣力唱跳，吸引滿場1.5萬人朝聖。（鄧博仁攝）

韓國男團「ENHYPEN」出道3年首度來台，本週末連續2天在林口體育館舉辦「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN TAIPEI」演唱會，今（14日）是演唱會第二天，吸引滿場1.5萬人朝聖，現場氣氛相當熱烈，從開場VCR就尖叫聲不斷，7人也狂秀中文與台灣粉絲互動，羲承還清唱了陶喆的〈愛很簡單〉，超標準的中文咬字，讓台下眾人耳朵懷孕，唱完後除了問「大家覺得如何」，也不忘邀請全場與自己合唱，「這首歌大家都知道吧，我唱給大家聽，也想聽聽你們的聲音」，更故意在粉絲唱起歌詞中的「I love you」後，立刻接唱「Yes I do」，撩妹功力令人敬佩。

今天一開場他們便化身白馬王子帶來〈Drunk-Dazed〉、〈Blockbuster〉2首歌帥氣開場，接著7位成員HEESEUNG（李羲承）、JAY（朴綜星）、JAKE（沈載倫）、SUNGHOON（朴成訓）、SUNOO（金善禹）、JUNGWON（梁禎元）、NI-KI（西村力）一一用中文自我介紹向台灣ENGENE（官方粉絲名）打招呼。隊長禎元興奮表示「2024年一開始就與大家在一起非常開心」，JAKE說「才剛開始就覺得今天的氣氛比昨天更加熱烈」，羲承不忘提前預告「我們準備了滿滿2小時的表演給大家，大家準備好跟我們一起嗨了嗎」，NI-KI和JAY則不忘用流利中文高喊「尖叫聲」，讓現場氣氛更加高漲，聽到台下粉絲的歡呼聲後，羲承和JAKE都忍不住繞舞台跑了一圈，相當可愛。

演唱到第8首歌〈Attention, Please!〉，他們已換到第3套衣服街頭混混風，除了羲承、成訓露出精壯麒麟臂外，JAY也帥氣甩吉他，用中文喊「一起玩吧」，緊接著〈Tamed-Dashed〉，羲承因為擔心粉絲受傷，表演時只有作勢踢了一下橄欖球，該曲表演結束後，才又輕輕拿起丟給台下粉絲，看到歌迷爭搶，他也暖心提醒「不要吵架喔」，承訓補充「上面有我們7個人的簽名，就當作是新年的禮物」，NI-KI也說「想送給所有的ENGENE，可惜只有1顆，但JAY哥有準備了其他禮物」，JAY馬上機靈地表示「對，我昨天有偷偷準備，說到球就不能不提到...」，輪流和每位成員比起臉頰愛心，其他成員也跟著玩起臉頰愛心遊戲，氣氛相當歡樂，NI-KI更特別去抓本來打算逃跑的JAKE。