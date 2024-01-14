2024大選落幕，民眾黨取得8席立委席次，扮演關鍵少數；至於2月開議重頭戲「國會龍頭之戰」，民眾黨將在明日上午10時召開記者會公開。媒體人黃揚明預測認為，在立法院長的部分，民眾黨可能藍綠兩邊都不支持，國民黨就會以54票比民進黨的51票當選，就是由國民黨主導。

黃揚明今(14日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中認為，民眾黨在立法院長的部分，可能藍綠兩邊都不支持，也就是由國民黨主導。如果第一輪無人過半，票數最高的兩個人進行第二輪投票。

黃揚明接著指出，如果民眾黨不選邊站，國民黨就會以54票比民進黨的51票而當選。所以國民黨不需要過半，一樣可以當選正副院長。民眾黨則可以在第二輪選擇都不投票，棄票或是投廢票。

黃揚明表示，民眾黨他們明天要公布，為什麼決定得這麼快，他們應該藍綠都還沒有接觸。所以他認為，民眾黨應該會兩邊都不碰，這樣才能夠穩住他們的人設，採政策合作，而不是人事合作。