德國國防集團萊茵金屬公司(Rheinmetall )宣布，「天空遊俠」( Skyranger 30)防空系統，已通過實彈測試，達到批量生產的關鍵門票。如今的戰場環境，被無人機徹底改變以後，需要高效、準確的防空砲，才能有效克制。

防衛部落格(Defense Blog)報導，「天空遊俠」是基於德國萊茵KF41「山貓」(Lynx)步兵戰車為基礎，加上瑞士奧勒岡(Oerliko) 30機砲搭配而成。去年12月，天空遊俠在瑞士的歐克森博登試驗場(Ochsenboden)，進行了實彈測試。評估了系統在固定與移動模式下的性能。

事實證明，天空遊俠即使在惡劣的天氣條件，也能展現出強大的火力和精確度。對於低空、小型、高速度的空中威脅，比如無人機，巡弋飛彈，都能極有效的克制，而且自動化程度高，使地面部隊能夠專注於其核心任務。

萊茵金屬表示，天空遊俠經融合高機動性和最先進的感測器，並且與多平台聯給，具備自主搜索和網路分享的功能，防禦效率極高，是解決當前防空能力差距的解決方案。