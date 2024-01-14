蔡英文總統（前排左五）14日出席國際青商會中華民國總會第72屆總會長暨理監事就職典禮。（黃世麒攝）

蔡英文總統今（14）日出席「國際青商會第72屆總會長就職典禮」，致詞指出昨天是2024大選結束，希望接下來台灣能繼續團結，以堅定和自信的態度走向世界。

國際青商會第72屆總會長就職典禮今天下午在板橋希爾頓酒店登場，蔡英文應邀前去，同場出席的還有行政院副院長鄭文燦、總統府祕書長林佳龍、新北市副市長劉和然等人。

蔡英文說，台灣持續進步，需要不分年齡、不分行業一起努力。她感謝青商會夥伴付出，表示「青商會夥伴來自各行各業，在各個領域為社會帶來積極、正向影響力」，更是國民外交的推手。

蔡英文也提到，昨天是2024年大選，已經結束了，她希望接下來台灣能夠繼續團結，也能以堅定、自信的風度大步走向世界。「面對國際多變情勢，台灣未來有許多挑戰，政府也會繼續努力」。

蔡英文說，未來政府將以各項政策平定民生、增進平等，協助年輕人減輕生活壓力，讓年輕人可以安心打拚事業、參與社會，並希望在政府施政上，青商會能夠持續提供寶貴建議，繼續一起打造更好的台灣