面對年紀整整小了一半、年僅18歲的克羅埃西亞小將普里茲米奇（Dino Prizmic），塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在澳網男單首輪卻一度陷入苦戰，在抗敵超過4小時後，以6比2、6比7（5比7）、6比3、6比4辛苦勝出，挺進第2輪。

有「墨爾本之王」之稱的喬帥，雖然在2022年因為新冠肺炎疫苗風波遭到遣返，無緣挑戰4連霸，隨著全球疫情趨緩，去年再次回到墨爾本就成功奪冠，拿到澳網史上最多的第10座男單金盃，今年則要回來尋求衛冕。

不過在今年月初的聯合盃時，喬柯維奇就受到手腕傷勢影響，以2個4比6不敵澳洲好手德米瑙爾（Alex De Minaur），吞下本季首敗也是自2018年澳網以來首次在澳洲輸球，但在14日開打前他受訪時表示，自己手腕已無大礙。

今天在澳網男單首輪碰上從會外賽打進來的普里茲米奇，首盤開局就成功破了對手發球局，第7局再次破發成功，且自己的發球局都沒遇到危機，僅用41分鐘就以6比2先下一城。

次盤第4局喬帥的發球局率先遭到突破，但他立刻在下一局還以顏色，兩人互破對方1個發球局，局數6比6也讓比賽進入「搶7」，在2比6落後時雖然連追3分，仍逆轉未果，也讓普里茲米奇將盤數扳平。

第3盤喬帥重整旗鼓，在第2局率先破了對手發球局，但普里茲米奇也立刻在下一局回破，又在第5局破了球王發球局，好在喬帥立刻回穩，在第6、8局破發成功，連破代保連拿4局逆轉，也取得盤數「聽牌」優勢。

挺過第3盤危機後，喬帥在第4盤勢如破竹，一下場就連破對手2個發球局、取得4比0領先，儘管盤中又碰到亂流被普里茲米奇追回3局，但他在自己的發球局連拿4分取得「聽牌」，最終在第7個賽末點才成功兌現，在4小時又1分鐘的4盤大戰中辛苦勝出。