日前2024總統大選結果出爐，由民進黨的賴清德以558萬票當選下屆總統，而國民黨和民眾黨原先傳藍白合，最後卻又破局，各自推出候選人，分別拿到33%和約26%的選票；這次選舉不少網紅、藝人都發揮影響力呼籲民眾返鄉投票，藝人炎亞綸在社群上吐一點，讓許多人贊同。

藝人炎亞綸在Threads指出「如果又陷入相互仇恨的迴圈中，其實跟30年來的政治環境一模一樣，甚至更糟，因為分裂成三塊」並點出5項品德「傾聽、理解、溝通、尊重、包容」。

炎亞綸分享對於政治的看法。（圖／翻攝炎亞綸Threads）

許多網友表示同意：「阿布說的很中肯，明白的人很多但是做的人很少，少之又少！」、「有個open mind 也很重要（？才能有願意彼此傾聽、理解、溝通的空間」。

除了選總統，立委大選同時也是重點之一，立法院總席次共有113席，國民黨拿下39席，民進黨奪得38席，無黨籍獲得2席。總共34席的不分區立委中，國民黨、民進黨皆獲得13席，民眾黨拿下8席，時代力量黨掛零。

選後許多國家發來賀電，外交部副發言人蕭光偉指出，歐洲作為全球最多成熟民主國家的區域，目前已有逾200名政要表達祝賀。另由全球五大洲超過30國及250名國會及歐洲議會議員所組成，並以英國為秘書處的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）也在第一時發表聲明，肯定我國即便在中國大陸史無前例的干預下，仍平和完成自由且公平的選舉。

他說，歐洲及國際民主社會以實際行動表達對我國強健民主韌性的高度重視與肯定，外交部對此表達誠摯的歡迎與感謝。