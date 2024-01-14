ISA（左起）、J、蒔恩、勢銀、YOON、秀珉全場熱力唱跳。（D-SHOW提供）

韓國女團STAYC由秀珉、蒔恩、ISA、勢銀、YOON、J組成，14日舉行巡迴演唱會台北場，吸3000名粉絲朝聖，現場演出時有許多驚喜，像是替團員ISA提前慶生、唱中文版生日快樂歌，更演唱中文神曲〈想見你想見你想見你〉，甚至跟台下粉絲討論台劇《想見你》的情節，問粉絲們追劇過程中有沒有哭出來。

身為2024年第1組來台開唱的韓國女團，STAYC開場即帶來夯曲〈So Bad〉、〈RUN2U〉、〈Poppy〉，接著成員們依序與大家打招呼，蒔恩用中文說：「新年快樂，大家有想我們嗎？我們也想你們了！」ISA則是萌喊：「我是你的小貓。」接著到演出〈STEREOTYPE〉，她們還用中文向歌迷喊話說：「別戴有色眼鏡！」

另當STAYC演出去年推出的夯曲〈Teddy Bear〉時，不少粉絲也在台下一邊唱一邊跳，讓STAYC相當感動，更發現台下有許多粉絲都穿著粉紅色服裝，蒔恩問：「誰是因為今天演唱會才買了粉紅色的衣服？」YOON更嘴甜撩說：「那以後穿這個衣服就會想到我們了！」

最後STAYC在一片安可聲中重返舞台，表演完加碼歌曲，突然她們背後螢幕播放台灣粉絲替她們做的應援影片，特別是片中的1句「從見面會到現在等了400多天」，讓團員們看得感動落淚，連致詞時都一度哽咽說不出話。