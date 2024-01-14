民進黨持續贏得執政權後，未來台灣經濟將如何發展？東吳大學講座教授朱雲鵬表示，這取決於台灣在地緣政治中扮演的角色，從現在起到11月美國總統大選前將是過渡期，台灣投資人或續往海外投資，台灣經濟偏冷恐將持續一段時間。前海基會董事長洪奇昌則樂觀認為，對台灣經濟不須太悲觀，呼籲兩岸應儘速建立一點五軌和二軌的對話管道。

《中國時報》、《旺報》主辦的「2024選後台灣新局兩岸關係座談會」14日上午在台北舉行，邀集台灣、中國大陸和美國的學者，共同探討未來4年在賴清德政府主政下，台灣的政治、經濟、兩岸關係等各領域將如何發展。

朱雲鵬表示，台灣經濟受到地緣政治影響很大，取決於11月的美國總統大選結果，「中美關係沒有定調，兩岸關係就無法定調」，而台灣經濟好壞有2個關鍵：出口和投資。出口不好，投資就不會好，內需雖然重要，但比起出口只是零頭，是小數點後面的數字。

朱雲鵬以統計數字為例，台灣去年經濟成長1.4％，出口總量連10黑，投資連三季負成長，甚至達2位數。出口不好的原因和兩岸關係有關，台灣很多東西不能賣給大陸，例如受到美國限制，台積電不能把高端晶片賣到大陸。

朱雲鵬表示，資本對風險最敏感，相信沒有人敢去烏克蘭、以色列這些危險的地方投資，「如果美中兩大政權有巨大衝突，夾在中間的台灣會好過嗎？」加上台灣的國會，有8席是關鍵少數，推動法案有很大的不確定性。

「資本不會拿自己的錢開玩笑，從現在開始到11月美國大選前，企業會往海外投資」，朱雲鵬評估，在此過渡期，台灣經濟將偏向寒冷，至少要等11月中美戰略形勢明朗之後，才能看清台灣下一階段的經濟走勢。

洪奇昌則認為，對台灣的產業和經濟發展，「不必然要感到悲觀，不需要太憂慮。畢竟大陸說過ECFA得來不易，是兩岸關係的壓艙石」，而且去年4325億美元的對外出口額創史上第三高，台商返台投資超過2.13兆新台幣，出口呈現外溫內熱，影響台灣下一階段的經濟動能。

在美中戰略架構下，兩岸關係如何做到維持和平與現況？洪奇昌指出，習近平與賴清德的任期完全重疊8年，習近平2022-2032年、賴清德2024-2032年。他建議，賴清德應儘速向對岸表達善意，同時遞出一定程度的橄欖枝，呼籲兩岸在一點五軌、二軌儘速恢復對話，避免兩岸社會因民心分歧，出現政治形勢誤判。

洪奇昌呼籲，兩岸應盡量和緩對抗的氛圍，台灣可以探索有無可能，透過相關的利益團體、國際智庫，協助兩岸建立起對話平台，尋求可相互妥協的政治立場，讓賴清德的520就職演說，成為兩岸互動的新起點。