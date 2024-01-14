46年，蔣經國任退輔會主委，陪老總統視導金門。李文忠提供

55年，蔣經國擔任國防部長視導馬祖。李文忠提供

退輔會副主委李文忠表示，元月13日是經國先生忌日適逢投票日，紀念音樂會順延至1月14日，由經國先生實質創辦的單位共同主辦，包括退輔會、政戰系統、救國團三單位，今年正逢黃埔建軍／建校百年，也邀請中央軍事院校校友總會共同主辦。

李文忠說，今年活動最大的特色是，除了音樂的饗宴之外，我們也請國防部及中央軍事院校校友總會，最難得的是請蔣經國生前攝影師熱心幫忙，尋找經國先生曾經在中國大陸、保衛大台灣、退輔會及國防部等4個時期的珍貴的照片，配合黃埔建軍／建校百年活動，以著軍裝關心國防事務內容為主，與去年在中橫公路躺在草蓆上與榮民一起睡覺，所呈現親民精神不同。有時任中央幹部學校教育長著軍裝校閱青年軍，也有保衛大台灣時期乘登陸艦巡視南麂島，時任退輔會主委陪侍老總統巡視金門，時任國防部長巡視馬祖等等…，藉由這一張張黑白泛黃珍貴的照片，勾起大家對這位積極致力於建軍備戰領導者的回憶。

李文忠說，蔣經國這個人不簡單。譬如說，他跟隨父親倉皇來台，心心念念反攻大陸。但明白反攻無望後，他著力建設大台灣，在中美斷交，石油危機的困境中，推動十大建設。難得的是，當時台灣的經濟搭上國際大環境的機遇，蓬勃發展，被稱為「亞洲四小龍」，更難得是經濟成長的果實全民共享。

李文忠說，同樣的，蔣經國最早認識到，政府長留台灣就必須推動本土化政策，拔擢本省籍精英，如徐慶鐘、謝東閔、李登輝、林洋港等，當時政壇有所謂「吹台青」，其實是外省黨國元老隱諱批評經國先生放出來的話，但他不為所動。其實更早他在擔任國防部副部長時就注意到，部隊裡本省充員兵佔多數，但高階將校都是外省人，他為此曾當著一群將軍面說：「如果我們不把台灣人當中國人，我們的問題可大了」。於是要求列冊呈報本省籍上校以上軍官，擇優擢升。

同樣的，面對在野黨外運動的衝擊，經國先生本無民主的素養及訓練，他始而鎮壓，視為亂臣賊子，繼而盱衡局勢，逐步退讓，宣示解嚴、開放報禁、容忍民進黨組黨、研究解決萬年國會的問題並拒絕設置「大陸代表」的提議。最令人動容地是，他晚年宣稱自己是台灣人。

李文忠說，歷史人物有功有過，經國先生當然有其大過，如早期是白色恐怖的執行者，鎮壓美麗島黨外運動等，這段歷史我們不必掩飾、否認。但經國先生是退輔會實質創辦人，對台灣有大功勞，退輔會是中央政府的一部分，希望藉紀念會這些活動有助於藍綠和解共生，團結國人一致對外。