2024總統大選落幕，賴蕭配當選中華民國正副總統。精神科醫師沈政男表示，自己2016就曾寫文章提到，如果蔡英文執政成績不佳，黨內目光就會轉移到賴清德身上，屆時賴清德或可順水推舟，進軍中央。他指出，賴當時有考慮轉戰台北或新北市長，後因蔡政府施政滿意度不佳而接任閣揆。他提醒賴清德，蔡政府裡那些「吭跤翹」引發爭議的官員，未來在賴政府裡一個都不能留！不然賴就會被牽累，「賴知道我說的是誰！」

「恭喜賴清德當選總統！」沈政男今(14日)在臉書發文表示，這些年自己寫了好多評論賴清德的文章，賴也有在看，其中，自己在2016年5月20日那時就寫說，「在蔡英文總統就職典禮的觀禮台上，萬千來賓之中，有一個人的心境應該跟別人都不一樣：再等7年又364天，我也會站在那個地方接受全國人民歡呼！」沈政男直呼，「這一天，真的就要到來了！」

沈政男強調，我會持續寫文章監督賴清德。來日方長，這裡最先要提醒的是：蔡政府裡，那些吭跤翹（閩南語，指因不穩而仰面跌倒頭腳朝天），引發爭議的官員，未來在賴政府裡，一個都不能留！「不然，你就會被牽累，跟著吭跤翹。賴清德知道我說的是誰！」

沈政男提到，自己2016年那時也曾寫說，「未來兩年，如果蔡英文執政成績不佳，黨內目光就會轉移到賴清德身上，屆時賴清德或可順水推舟，進軍中央；而如果蔡英文執政順利，連任成功，不需賴神光環加持，他也可以在六都位置持盈保泰，等待蔡英文任期結束。」賴清德那時有考慮轉戰台北市長或新北市長，後來因為蔡政府施政滿意度不佳，而接任行政院長。「這段話參照後來的發展，也是有幾分正確！」