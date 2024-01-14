35歲女星景甜2018年和桌球選手張繼科交往，戀情僅維持短短一年就告吹，去年4月爆出張繼科賭博欠債，景甜疑似被男方出賣私密照風波，讓他形象跌落谷底。近日卻有消息傳出張繼科悄悄復出，掀起陸網熱議。

過去張繼科爆出因為愛賭博，積欠高達500萬人民幣（約2200萬新台幣）的債務，因此將景甜私密照當作抵押，叫債主找女方要錢，雖然張繼科未親口承認此事，但爆料者公開有他簽名的欠款字條當作證據，這也讓張繼科形象、事業遭受重擊，代言的各大品牌紛紛和他劃清界限。近日傳聞他在一家寧波桌球俱樂部擔任訓練營技術顧問，「張繼科復出」的關鍵詞也因此衝上微博熱搜。

張繼科傳復出，在一家寧波桌球俱樂部擔任訓練營技術顧問。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，寧波一家乒乓球俱樂部招生海報顯示，張繼科將擔任該俱樂部高水平訓練營技術顧問，負責教學員強化培訓技術指導及心理分析。陸媒致電俱樂部教練員，對方證實此消息，透露張繼科與俱樂部是長期合作關係，該高水平訓練營是常年招生，但張繼科不是每天都會出現在俱樂部上班。據悉，這是張繼科在去年被曝涉嫌賭博和侵害他人隱私風波後，重新走回大眾視野。

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