鄭中基1996年出道即以和張學友合唱的〈左右為難〉一炮而紅，渾厚聲線甚至被視為歌神接班人；他年後將於3月9、10日二度攻蛋，最想LIVE重現的一首歌就是〈左右為難〉，去年一確定小巨蛋場館檔期，他立刻邀請張學友擔任台北場嘉賓，鄭中基苦笑說：「他不來的話，我沒辦法唱這首歌。」

鄭中基去年啟動「Fragments of Wonder」演唱會，1年來常與同樣正在巡演的張學友傳訊息聊天，「學友知道我要開演唱會，說他太太（羅美薇）的朋友是粉絲要買票，要我開賣前通知他，他訊息回得很快」。有趣的是，鄭中基演唱會的音樂監製歐丁玉，同時擔任張學友的巡演監製，「我心想，我演唱會的那段時間，他的監製在我這裡，那學友肯定沒有唱啦，於是就傳訊息問學友能不能來台灣幫我唱一首歌，他到現在還沒回覆我、我還在等」，盼順利邀來歌神重現經典。

此次巡演，不少曲目是他第一次LIVE重現，唱到電影《我要做Model》主題曲〈Beautiful People〉更小秀舞技；未曾在台灣公開跳舞的他，台北場將原汁原味重現這段演出，他幽默說：「（舞蹈動作）一點點啦，其實不能算跳舞，只是走來走去，我很會走。」

其實鄭中基早在2020年就規劃來台開唱，無奈遇上疫情、工作全面停擺，期間為了幫大家擺脫低迷氛圍，擁有喜劇天份的他開了YT頻道、每周上傳輕鬆搞笑的影片，「希望讓大家在看影片的那20幾分鐘時間裡，忘記不開心、找回讓自己快樂的東西」。同時間也成立「機動娛樂」，培育新秀，「我出道20幾年了，在這個圈子得到很多，但我卻沒有幫這個圈子做過什麼，是時候該為這個圈子做些什麼事」。

鄭中基和老婆育有12歲女兒及8歲兒子，回想2個孩子疫情期間只能在家裡視訊上課，他苦笑說：「所以疫情那幾年他們就近視了。」兒女承襲他的音樂天份，將來孩子若想進入演藝圈，他一定全力支持，「我媽以前逼我彈鋼琴，我偏不彈、偏要去彈吉他，我用自己以前的經驗去體會小孩子心態，讓他們自己選擇，我只要擔任『導航』，讓孩子不要走偏了就好」。