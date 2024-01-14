桑喬（右）。（美聯社）

葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）和曼聯總教練縢哈格（Erik ten Hag）公開鬧翻，最終因意見不合而分道揚鑣，有傳言指縢哈格對於球員要求過於嚴厲，15日交手熱刺隊賽前，縢哈格受訪駁斥這項說法。

2022年球季，縢哈格發現C羅競技狀態明顯下降，最終將他擺在板凳，對於自己沒有獲得先發機會，C羅相當不滿，甚至還被發現在比賽還沒結束時，穿著訓練衣並怒氣衝天的走回休息室，儘管兩人靜下心坐下來交談，還是無法各退一步，C羅生涯第2次效力曼聯，最終以不圓滿的方式收場。

近日曼聯小將桑喬（Jadon Sancho）被租借回德甲多特蒙德，縢哈格先前對他的訓練態度抱持懷疑態度，直接逐出一軍陣容，桑喬後來還發文批評縢哈格，隨後遭到冷凍3個多月，連團隊訓練都無法參與。

縢哈格執教生涯一向所看重的就是團隊紀律，C羅、桑喬陸續離隊，獲得曼聯球團力挺，縢哈格受訪時再度強調，球員不可讓個人利益凌駕於球隊利益之上，「我們要有個性強烈的選手，渴望為身上的隊徽、球團而戰，我認為這和紀律沒有關係，這是正常的行為，這才是頂級球星應有的表現。」