大安國小6年級陳禹安用舞蹈傳遞正能量。(蔡依珍攝)

幸福國中9年級的黃梓晴參與資訊工讀成電腦小高手。(蔡依珍攝)

副閣揆鄭文燦頒獎給「大太陽」普仁委員們。(蔡依珍攝)

他熱舞賺獎金 買金戒指送外婆報養育之恩

第21屆靈鷲山桃園區普仁獎14日舉行頒獎典禮，143位「小太陽」脫穎而出寫下歷年新高，其中自幼失去雙親的陳禹安，未被困境打倒，用舞蹈傳遞正能量，賺到的比賽獎金和獎學金都拿來買金戒指或羽絨衣給外婆報答養育之恩，她和另8位學生一起獲推薦入圍全國普仁獎。

靈鷲山當家常存法師、桃園講堂監院妙慧法師均表示，普仁獎是心道法師的願力，也是傳承，期許逆境中力爭上游的生命故事，成為閃耀自己也照亮別人的「小太陽」，將善的循環不斷擴散出去。桃園市議長邱奕勝、立委萬美玲、副市長蘇俊賓等都到場勉勵逆境中依然堅忍向上、勇敢追夢的孩子。

副閣揆鄭文燦也特別回娘家頒獎，他認為每個「小太陽」都是種子，只要有充分的陽光、土壤跟養分，都可以發芽長成大樹，展現無限可能，希望「小太陽」都能找到人生的價值，他也感謝「大太陽」普仁委員們聚沙成塔，讓善心、善願變成善行。

大安國小6年級陳禹安，自幼失去雙親，由外婆撫養長大，愛跳舞的她自小看影片自學，3年級開始加入舞團，是校內熱舞社的重要成員，動感十足的舞姿多站「C位」，也因此獲獎無數，動靜皆宜的她參加演說、朗讀、硬筆書法比賽均獲佳績，擔任自治市小市長期間，更帶領同學共同參與生態主題營隊，貼心的她征戰大小比賽存下的獎金和獎學金，都悄悄買金戒指送給外婆，回報外婆的養育之恩，她未來希望能成為一名舞蹈藝術家，藉由舞動奇蹟，傳遞正能量給更多人。

幸福國中9年級的黃梓晴家中3孩子中排行老么，單親的爸爸因工廠結束台灣營業而失業，為養育3個小孩，到工廠上大夜班，黃梓晴因小學母校注重資訊教育，老師發掘她的潛力鼓勵投入比賽，讓害羞的她找到興趣，不但屢屢在桃園市資訊競賽獲獎，也常協助老師、同學解決電腦相關問題，喜歡動物的她因家裡經濟狀況不允許，希望長大後能開一家收容流浪貓狗的店，給浪浪們一個家。

桃園區共有143位孩子獲獎，國小88位、國中55位，可獲得5000元獎學金，其中幸福國中黃梓晴、桃園國中林渝庭、內壢國中程冠維、南崁國中陳樺茵、大安國小陳禹安、大園國小許薇妮、義興國小梁晉睿、慈文國小莊芯瑜、會稽國小郭芯羽9位入圍全國普仁獎，若再獲全國獎另頒1萬元獎學金。