ENHYPEN帶來超過3小時的演出，相當有誠意。（鄧博仁攝）

ENHYPEN除了賣力唱跳，也很努力學習中文與粉絲互動。（鄧博仁攝）

ENHYPEN演唱會驚喜不斷。（鄧博仁攝）

韓國男團「ENHYPEN」出道3年首度來台，本週末連續2天在林口體育館舉辦「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN TAIPEI」演唱會，今（14日）是演唱會第二天，7人誠意十足，還把他們與寶可夢的合作曲〈One and Only〉搬上舞台，邀請6隻從日本運來的皮卡丘人偶擔任嘉賓助陣，成員們雖然頻被身旁皮卡丘的耳朵打到臉，但脾氣相當好的他們不但沒生氣，反而笑得更加開心，場面歡樂逗趣，結束後他們好奇問「皮卡丘可愛嗎？」JAKE更不忘學翻譯講中文的可愛，趁機問粉絲「我可愛嗎？因為我就是皮卡丘」，隊長JUNGWON（梁禎元）也相當暖心地接話讚「你可愛」。

看到台下粉絲不斷揮著應援棒熱情歡呼，禎元特別分享了自己今天的髮型，「因為剛剛彩排氣氛實在太熱烈了，所以特別把瀏海放下來，還挑染了，而且我們昨天下班後，在車上有聊到，台北ENGENE（官方粉絲名）真的很棒，是很真心在講出這句話」，NI-KI（西村力）也說「雖然來台之前就抱著很大的期待，發現大家給我讓我得到了期待以上的驚喜」，不忘用中文大讚「ENGENE真棒」，HEESEUNG（李羲承）也跟著用中文附和道「台北真棒」，並在教唱〈Orange Flower〉時，聽到幾乎全場都能跟著大聲唱，感動直呼，這次來最令我驚訝的是你們的韓文實力，「大家很會唱歌，韓文也很強，真的是才能富翁呢」。

而羲承也透露小時候有學過中文，為證明實力，他除了開始從1數到10之外，講完還舉起雙臂秀肌肉表示驕傲，之後又突然用中文自報戶口喊「你家有幾口人？我家有4口人」，笑翻台下所有粉絲，JAY（朴綜星）聽到後立刻表示「應該還要加上ENGENE吧，他們也是家人」，此時NI-KI插話甜喊「ENGENE是天使沒辦法當作人來算」，更用中文說「ENGENE是我的天使」，寵弟的禎元也暖心鼓勵「NI-KI準備了很多呢，NIKI天使」。禎元則透露，舅舅剛好住在台北，「所以他前一天有來看表演，我們每次把『真棒』講成『金棒』，有看到他一直在笑」。