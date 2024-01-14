女星嚴立婷擁有高挑身材，出道後參演多部戲劇作品，在綜藝節目中她直率敢言，豪爽作風深受觀眾喜愛，曾搭檔曾國城主持《一袋女王》，表現有目共睹，近年她上節目不時分享家庭趣事，也在社群分享生活大小事；日前她爆料曾被資深女星飆罵。

嚴立婷日前上《小姐不熙娣》透露自己雖然是一個很愛開玩笑的人，只是講話比較直，有一次節目單元討論多位當紅韓星，一位資深女星說她的先生很帥，和某位韓星很像，當時嚴立婷為了做節目效果脫口「哪裡像啊」，沒想到嚴立婷一講完，那位女星立刻擺出臭臉，錄完節目後那位女星把麥克風摔在椅子上嗆：「妳以為妳是誰啊！年輕人在那邊講話口無遮攔」，後來嚴立婷透過一些關係要到資深女星的電話，想打過去道歉，但對方不接她電話，打了三天對方才接。

嚴立婷打過去道歉後，對方語重心長說：「我跟妳說，開玩笑是要有限度的，他在我心中就是神，妳這樣說他怎麼可以呢？」嚴立婷心想還有其他人也抱持同樣想法，可能因為她說話比較直才惹怒資深女星，那位女星還說：「我覺得妳要道歉的人不只有我欸，妳應該也要打去跟當事人道歉」。嚴立婷最後在小S耳邊說出資深女星的名字，小S也擺出一副早有耳聞的表情：「很合理」。

許多網友也猜可能是某位資深女藝人，但尚未經過當事人承認，也有網友認為可能是嚴立婷的態度問題，「因為嚴立婷常表現不屑的表情、口氣，身分只是通告咖，如果是小s吐槽，應該還好」。