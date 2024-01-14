總統大選國民黨以落敗收場，國民黨前發言人蕭敬嚴開第一槍，主張國民黨主席朱立倫請辭黨主席以示負責，孫文學校校長張亞中直言，國民黨連續第三次慘敗，連續三次沒有贏回中華民國，如果再不能徹底的改造革新，不僅再無顏臉面對前人先烈，也終將會被人民與歷史唾棄，「請朱主席負責去職以利國民黨徹底改造」。

張亞中表示，國民黨會跌入如今的境地，原因自然非只一端而已，遠的如這些年來國家路線的混亂、中心思想的失落、黨德黨魂的淪喪、因人設事的權貴陳腐形象，主其事者的因循苟且，這都非一朝一夕所成，也就先不去說它了，但就此次的選戰來說，至少就有三大戰略錯誤，終至現在的積重難返。

張亞中指出，這三大戰略錯誤，第一就是棄黨內初選制度於不顧，以主席個人意志獨斷專行，強行徵召，洵至所選非人，黨內動盪。第二，受徵召者政策方向不明，沒有完整準備，對黨的基本立場並不熟悉，所有政策都是在選戰開始之後，急就章的拼湊結果，並勉強支持者接受，對中間及青年選民並無吸引力。

張亞中說，第三，主席在選戰之初，以藍白合為基本策略，但卻無格局與能力促成。先是排除郭董的荒腔走板，繼之是與民眾黨整合過程中的翻雲覆雨，終於導致整合的完全破局，並惡言相向，以致讓執政成績一塌糊塗，倒行逆施的民進黨，可以只靠基本盤就輕鬆當選。

張亞中表示，這次選舉國民黨在立委的席次上是增加了，但是這難道不是因為之前的席次實在太低所致嗎？功勞應屬地方還是中央？另外國民黨的不分區得票數卻仍是輸給民進黨，立院總席位也無法過半，這也值得沾沾自喜，甚而做為推卸戰敗責任的理由？

張亞中說，我國現行總統制，總統擁有專斷的行政權，而立法權以監督為主。失去執政權等於失掉了國，能不沉痛？能不負責？相比於執政權丟失所代表的重大意義與對國家的影響，立委席次之所得，並不足以掩蓋本黨的重大挫敗，以及主持選戰戰略設計之人的失敗責任。

張亞中認為，橫亙在面前的三大問題，一是本黨的重大敗選，用什麼様的方式負責？二是已經三連敗的本黨需不需要來一次從頭到腳的徹底改造？三是現有的領導團隊能否承擔徹底改造的重任？很遺憾的，已經二任主席二次均敗選的朱立倫在敗選的當晚，卻仍只是表達「要深自反省，改革的道路不能停止」，而仍不願承擔未能贏回中華民國的敗選重大責任。

張亞中提及，國民黨並沒有敗選黨主席必須下台的規範，但堅守中華文化，應是個知恥要臉的百年政黨。除了2004年因有兩顆子彈爭議，2000、2016、2020年三次敗選，黨主席均請辭。如今2024年又敗，現任主席已在兩次總統大選中領軍挫敗，更該勇於負責。至於把民眾黨的黃珊珊，柯文哲、郭台銘、甚而馬英九當成代罪羊的戰犯，更是不知恥的託辭。

張亞中強調，可以用繼續改革做為留任的理由？朱立倫已久居黨峰，兩次擔任黨主席，若真有改革動能早應改造完成。而且這些年來，黨應有路線、理念價值上，朱立倫與忠貞的黨員已有岀入，且其社會觀感已失，如果過民黨需要一場徹底的改造，朱立倫已非最佳，更非必要的領頭人選。

張亞中說，已經連續三次丟掉了國，失去了執政權，黨內的高層們，可否能夠有一次不要再鄉𢥧，不要再和稀泥，認真且勇敢地面對自己的挫敗，聽聽基層黨員的吶喊，徹徹底底的重新改造國民黨，可以在下次大選時，贏回我們的國，「請朱主席負責去職以利國民黨徹底改造」。