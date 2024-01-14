下任總統當選人賴清德今晚表示，人民已經選出有能力的政府，也希望未來國會的監督更加有效率。未來，他將以最好的人才組成最好的團隊，面對國會的監督，讓國家更乾淨、光明，更加進步。

賴清德今晚出席「全美台灣同鄉會2024海外台僑團圓餐會」，包括立法院長游錫堃、總統府祕書長林佳龍、僑務委員會委員長徐佳青等人也出席。

賴清德表示，海外鄉親一直是臺灣的光榮，儘管在國外事業有成，卻更加關心臺灣，每當臺灣需要幫助時，無論是遇到天災、疫情或為了守護臺灣主權、民主與自由，大家都義不容辭，有錢出錢、有力出力。

他感謝大家不惜千里路途返臺，用手中神聖的一票，發揮民主最關鍵的力量。「今天世界各國媒體都有報導，認為這場選舉證明臺灣人民選擇要繼續與民主陣營站在一起，讓他們對未來印太地區很有信心」。

他也感謝海外鄉親們讓他有機會領導國家，更重要的是，我們共同守護臺灣的主權、民主、自由與人權，在印太和平穩定與世界未來發展中扮演關鍵力量。

儘管未來一定會面臨很大的挑戰，但他說，我們要發揮臺灣人的精神，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，挑戰越大、用心越深、成就一定會越高。人民已經選出有能力的政府，也希望未來國會的監督更加有效率。

賴清德也承諾，未來，他將以最好的人才組成最好的團隊，面對國會的監督，讓國家更乾淨、光明，更加進步。祝福所有海外鄉親，新的一年回到僑居地都能平安順利、家庭美滿幸福。