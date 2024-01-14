2024總統大選落幕，賴蕭配當選中華民國正副總統，不少人歸咎於在野不能整合導致雙輸。粉專「政客爽」提到，柯文哲很可能打從一開始就知道輸定了，目的就是衝高聲量拚不分區選票，而政黨輪替對他來說不是重要的事情，民眾黨的發展更重要。說要跳脫藍綠，只為了政黨跟個人的利益，是比藍綠高尚到哪裡去？他痛批民眾黨拿著不切實際的民調欺騙支持者、欺騙想要政黨輪替的人，卻連一句道歉都沒有，這不扯嗎？

「除了黃珊珊，真正造成不能政黨輪替的最大戰犯就是柯文哲！」政客爽今(14日)在臉書發文直批，有人拼命解釋洗地，幹嘛怪他啊？幹嘛怪一個小黨啊？首先，除了鋼鐵柯粉以外，這次投給柯文哲「有一些人投給他是因為想要政黨輪替」、以為他真的會贏、藍營都是假民調騙人，結果出來柯老三，這些人直接原地爆炸難以置信。

政客爽提到，自己身邊就有很多朋友投柯是因為每天不停看他們民眾黨自己做的節目、看那些稀奇古怪的街頭民調、看黃珊珊每天放柯文哲接近賴清德的民調，甚至在群組或挺柯社團裡面洗什麼柯文哲會拿六百萬票。而這些人是打從心底到投票前都是這麼認為的，結果造成在野票源分票，一些本來看各大媒體的民調都是侯友宜第二，內心很猶豫的人，真的被洗腦成：「柯文哲會第一，一定要集中選票給柯」，結果呢？

政客爽指出，挺柯不惜跟家人吵架的實況主統神張嘉航，開票完直接痛罵柯文哲跟黃珊珊的民調是騙人的。你們這些人，拿著不切實際的民調，欺騙支持者、欺騙想要政黨輪替的人，連一句道歉都沒有，這不扯嗎？

政客爽強調，很有可能打從一開始柯文哲就知道輸定了，目的就是衝高聲量拚不分區選票，而政黨輪替對他來說不是重要的事情，民眾黨的發展更重要。於是因為這些人，我們國家要繼續虛耗四年，想要查的弊案都沒有辦法處理，高端合同永遠不見天日。

政客爽質疑，說要跳脫藍綠，只為了政黨跟個人的利益，是比藍綠高尚到哪裡去？