位於新北市金山區知名的景點跳石海岸，有網友在周末假期天氣好，前往該處遊玩，但沒想到網友想到該處停車拍照，卻被當地警員阻止，且警員還將警車直接停在人行道上，把公車亭整個阻擋起來，網友在網路發文詢問：「這樣是對的嗎？」。

出遊遇到這種情況，想必大家都會很生氣吧，網友將現場拍到的照片，PO在網路《爆料公社》並發文指控：「警車直接停在公車站牌，旁邊的停車格也不讓人停，這樣是對的嗎？」。

網友在網站發文指控警方亂停車。（翻攝爆料公社）

而根據網友所PO出的照片，可以看到屬於轄區金山分局的巡邏車，就大辣辣的停在人行道上，還把跳石公車亭整個阻擋起來，民眾原本可以坐在椅子上等公車，因為擔心看不到公車來，紛紛站在警車旁等候，而開車的警員就站在旁邊，也不清楚是否當時有特殊勤務在值勤，讓網友相當氣憤。

網友在網站發文指控警方亂停車。（翻攝爆料公社）

轄區金山分局回應表示，本分局警車停於公車站牌旁一事，係執勤員警獲報於跳石公車站牌前，有10多名遊客聚集在該處拍攝景點，部份遊客為取景甚至於道路中拍攝，影響交通安全，員警將警車停於該處守望，並勸導遊客離開道路及分隔島，以免發生事故。另依據道路交通安全規則第113條，警備車於執行任務時，其臨時停車及停車地點不受限制。

執行任務之警車停於公車站牌前雖無違反道路交通管理處罰條例之規定，惟影響民眾上下公車不便，針對警車停放地點不適當，本分局加強教育宣導同仁注意執勤技巧及妥適停車，以避免民眾觀感不佳。