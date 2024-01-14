平民美食堪稱是民眾生活中的小確幸。不過南韓民眾卻發現，他們熱愛的8種平民美食不但去年全面漲價，甚至有半數價格已經超過1萬韓元（約新台幣260元），讓不少民眾大嘆快要吃不起！

韓聯社引用南韓消費者院價格資訊平台「真價」的數據報導，以去年12月首爾地區的價格為準，最具代表性8種餐飲的平均價格都較前一年上漲，其中以炸醬麵漲幅最高，上漲7.61%，單價首破7000韓元（約新台幣182元），從前年的6569韓元（約新台幣171元）漲至7069韓元（約新台幣184元）。

平民美食本該是平價又好吃，但在南韓，不僅炸醬麵漲價，其他代表性美食也都看漲。破萬韓元的包括冷麵11308韓元（約新台幣294元）、拌飯10577韓元（約新台幣275元）、蔘雞湯16846韓元（約新台幣438元）、五花肉每200克19429韓元（約新台幣505元）。紫菜包飯、南韓泡菜湯與刀切麵也分別有漲7.19%、6.66%與4.96%的漲幅。

就連外國人都熟知的韓式炸雞，價格也漲到南韓民眾吃不消。據韓聯社報導，如今南韓連鎖店1人份的炸雞，若加上外送費，一餐就得花掉約新台幣800元，讓不少民眾改買價格只要3分之一的超商平價炸雞。