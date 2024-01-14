在加薩持續發生的以色列-哈瑪斯戰爭，以色列的軍事行動是否涉及種族滅絕，已經在荷蘭海牙的國際法院(ICJ)審理，這起案件是南非提出控訴，並且已經立案。 1月11日，在海牙和平宮開始為期兩天的公開聽證會。就在以色列準備好律師團之際，德國以第三方代表的身分，出面為以色列辯護。

商業內幕(Business Insider)報導，德國聯邦政府發言人赫貝斯特雷特 (Steffen Hebestreit) 在聲明中，特別提到德國自己的黑歷史，希特勒納粹政權在1930年代開始，對六百萬猶太人的大屠殺和種族滅絕，強調德國絕不願再看到種族滅絕此等錯誤，因此態度上特別慎重。

他說：「鑑於德國的歷史和大屠殺所犯下的反人類罪，聯邦政府認為，德國自己特別致力於《反對種族滅絕公約》。該公約是國際法的核心文書，旨在實現絕不再發生」。

然而，「種族滅絕」這個罪名，卻在往後遭到泛政治化、工具化。

赫貝斯特雷特的聲明稱，此事事的開端，起始於10月7日哈瑪斯對以色列南部的襲擊，並且哈瑪斯常年以來的目標，一直是「消滅以色列。」

哈馬斯的武裝入侵，造成以色列約 1,200 人死亡，並將247人劫為人質。

赫貝斯特雷特表示：「德國政府堅決、明確地拒絕向國際法院提出針對以色列的種族滅絕指控。這一指控，完全沒有事實依據。」

據報道，德國計劃作為第三方代表介入國際法院，因為公約簽署國，允許各國尋求澄清。德國將被允許提出自己的看法，質疑南非對以色列實施種族滅絕的指控。

《以色列時報》(The Times of Israel)報道，以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)，特別感謝德國總理蕭茲(Olaf Scholz)，德國在此時幫以色列仗義直言。

據總理辦公室報道，納坦亞胡對蕭茲說：「德國選擇站在事實一邊的立場，感動了所有以色列公民。」

《以色列時報》報道，德國一直堅定地履行的支持以色列。蕭茲是10月7日之後第一位訪問以色列的西方領導人，並且他表示，「以色列如令處在困難時期，德國只有一個位置，那就是與以色列並肩。」

南非律師哈辛(Adila Hassin) 表示，南非向國際法院提交的文件證明，以色列針對哈瑪斯的戰爭，已經演變成大範圍的殺戮和人道危機，「對巴勒斯坦人的生命造成迫害。」

根據半島電視台報道，以色列對加薩的軍事行動，已造成超過 2 萬名巴勒斯坦人死亡，近 6 萬人受傷。