美式賣場好市多不時會推出購物袋，用不同設計增添新意，近期有會員去日本看見一組Costco保冷袋，用色設計簡單耐看，當場被燒到帶一組回家，也拍下保冷袋照片分享，吸引4千多人按讚，直呼日本美學好看又有質感。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，在日本好市多看見一組Costco保溫袋，設計用色簡潔，讓他直呼「太好看了就買下來」，透露保溫袋組總共有三個不同大小的袋子，還另外附有尼龍購物袋，大讚日常購物很實用。

保溫袋照片曝光，引起4千網友喊讚，「這美感好太多了」、「日本的就是有質感」、「可惡，十二月中去的時候還沒有」、「看起來很不錯耶！可惜台灣不會賣」、「Costco Taiwan怎麼不出這款」、「吼～看看日本，什麼是美感」、「害我都想買一個了」、「有種無印的fu」、「日本的美感真的是⋯，台灣那個藍紅配色」、「別人家的好市多，總是不會讓人失望」。

也有內行人分享心得，「日本的顏值超高且內裡更精緻，上層還有放冰寶的拉鍊夾層，無印風格很適合帶去露營」、「我也有用，除了質感超棒、不易髒，不要小看這個保冰袋，可以裝6組的鮮奶」、「日本amazon有，換算完985台幣」、「這個在日本官網剛上架時，就立刻銷售一空」。