雖然全球半導體業成長趨緩，但業界仍對未來前景看好，半導體研究機構TechInsights旗下負責半導體市場趨勢研究的McClean Report部門（原IC Insights）近日公佈2023年度全球半導體銷售Top25排名，台積電晉升第一，三星從第一滑落第4，成長最快的是受AI晶片之賜而暴衝的輝達（Nvidia），由第8急升至第3。中國大陸也有一家入榜，為排名由第25升至24。

據《芯智訊》報導，這項排名由於許多公司尚未公佈2023年第4季度的財務業績，目前報告引用的年度銷售額預估是基於第1~第3季度的實際數字加上各公司第4季度的指引或TechInsights的預測值，排名可能會因各公司第4季度的財務業績而波動。

報告指出，2023年銷售額排名前25名的半導體公司概況與上一年保持不變。前25家公司2023年的總收入為5168億美元，同比下降11%，而前10家公司的總收入將同比下降9%，為3578億美元。2023年半導體銷售排名第一的台積電營收負增長，年減9%，但2022年排名第一的三星，由於存儲晶片衰退，年減達到37%，因而被台積電超越。

由於整體行業增長形勢轉緩，在前25家公司中，僅有7家公司實現了正增長：包括輝達（第3位）、博通（第6位）、英飛淩（第9位）、意法半導體（第10位）、恩智浦半導體（第15位）、索尼（第17位）和微芯科技（第19位）。McClean報告指出，大部分負增長是由於「對半導體的需求疲軟」和「智慧手機、個人電腦、資料中心伺服器和其他最終用途產品的庫存增加」等因素。

其它廠商方面，2022年位居榜首的三星由於2023年銷售額減少達到37%，跌至第4位。排在第2位的是去年排名第3的英特爾，雖然銷售比前一年下降了16%，但排名仍前進一名，部分原因是三星衰退幅度較大。

排在第3位的是英偉達，預估實現102%的驚人增長率，排名從2022年的第8位躍升至2023年的第3位。另外，中國大陸廠商僅有一家企業——中芯國際上榜，排名從2022年25上升至2025年的第24名。