慶祝法寶節，桃園佛光山送10萬杯臘八粥結緣。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

慶祝法寶節，桃園佛光山送10萬杯臘八粥結緣。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

慶祝法寶節，桃園佛光山送10萬杯臘八粥結緣。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市副市長蘇俊賓今前往桃園區，出席「佛光山桃園講堂慶祝法寶節寒冬送暖臘八粥結緣活動」，他表示，法寶節是佛陀悟道日，在這值得慶祝的日子，與所有佛光人一同享用臘八粥，分享佛光人的愛，是每年期待的盛事。感謝佛光人在去年8月中元普渡前夕，捐贈市值逾30萬白米、麵條、醬油等民生物資關懷弱勢家庭；9月時再捐贈1,000個中秋月餅給復興區居民。佛光人在桃園無論是宗教、文化、社會的貢獻，所有的里長到市府各局處首長都以親身參與，來表達深深感謝。

蘇俊賓提到，心保和尚在念願文的時候，他在心保和尚身後看著願文，感受到願文的每一個字都是在對政治人物及市政府說的。人世間所有的修煉，本質在於一個「善」字，善念、善行、善心。如同行政院副院長鄭文燦曾向他說，雖然身處不同黨派，中央、地方角色不同，但以桃園建設而言，我們不分彼此。未來桃園市府將在各方面與佛光體系和信眾一起努力，除了公益活動，也為台灣宗教文化奠定更深的基礎。

蘇俊賓指出，佛光山因會眾逐年增多，空間不敷使用，未來將在文中路土地建設新的弘法基地。在土地的開發工作上，市府秉持一棒接一棒的合作精神，共同努力將程序完備。市長張善政會率領著市府團隊，盡全力協助佛光山成就桃園的美好，包括宗教、文化、社會，甚至是淨化人心的工作，市府都將與佛光人共同努力，讓桃園成為法喜充滿的城市。

心保和尚表示，只要不生煩惱，就不用去滅煩惱，沒有煩惱，人的身心就會自在，身心自在自然能感受到佛陀的慈悲智慧。

民政局表示，佛光山是大乘佛教教團，為星雲法師於56年創辦，現為台灣佛教四大名山之一。截至2023年，佛光山在全世界共設有300餘座別院或分院。佛光山桃園講堂，又名佛寶寺，目前住持為覺元師父。佛光山桃園講堂自98年起，迄今第16年，每年都會準備臘八粥，與在地政府機關、團體及弱勢族群等單位結緣。另外在1月15日會分別前往桃園地區各政府部門單位、學校，分贈臘八粥及新春春聯，本次活動預計將贈送10萬杯臘八粥，期許桃園市民未來一年平安健康。

桃園信合社理事長蘇家明表示，過幾天就是佛陀得道的日子，桃園講堂今天特別讓桃園市民一起享用臘八粥，他也預告今年土地公文教基金會將邀明華園戲劇團展演「猩猩膽」壓軸演出，希望今年疫情遠離，大家可以更平安、健康、幸福快樂。