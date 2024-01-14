開車上山遇到鬼？有女子日前和男友開車夜遊、看夜景，於是選擇了人煙稀少的山路前進，正當她在副駕駛座上開心唱著歌時，下秒，男友卻突然大叫一聲，並且大口呼吸說著「剛看到兩顆頭，一個女的一個男的，但有一個臉色超白，眼睛是黑的，嘴巴紅得像是血...」，於是，她和男友兩人拿著手電筒下車查看，兩人慢慢走近一看之後的結果讓她好氣又好笑，還被男友叮嚀下次別這樣做，心臟會負荷不了。

一名女子在「Dcard」發文，她提到日前和男友凌晨12點開車上山，打算到人煙稀少的地方喝飲料看夜景，兩人開車沿著蜿蜒的山路，一旁只有樹和草叢，無任何建築物，坐在副駕駛座的她開心的唱歌，而男友則是小心翼翼的開著車。

突然，女子聽到男友大叫一聲，並將車停在路旁，捂住心臟部位用力大口呼吸，驚嚇過後的樣子嚇壞她，於是她輕拍男友背說「如果你看到什麼不該看到的就什麼都不要說，我害怕」。

此時，男友看了後照鏡後，娓娓道出「剛看到兩顆頭，一個女的一個男的，但有一個臉色超白，眼睛是黑的，嘴巴紅得像是血...」，她聽完之後，慌張地喊要報警。

而男友卻突然要她安靜別說話，於是兩人便聽到「喘息的聲音」，她感到心裡發毛，於是兩人拿著手電筒下車查看，循著聲音慢慢靠近一看，兩人全傻眼，竟然是「一男一女在草叢愛愛，女的靠樹一隻腳離地雙手抱住男的頭，男的很勤勞在女的身上耕耘」。

女子在仔細一看，原來男友說看到的「鬼」，是女生妝容花掉的樣子，後來兩人回到車上後，男友很慎重地和她說「雖然我知道妳化的妝都是素素淡淡的，但還是要跟妳說，不要化太濃，我心臟負荷不了」，讓她不禁好氣又好笑。