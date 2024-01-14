2024總統大選國民黨再度吞敗，黨內出現總檢討、抓戰犯聲浪，桃園市長張善政晚間在臉書聲援黨主席朱立倫和總統候選人侯友宜，他認為國民黨這次展現前所未有的團結與凝聚力，大家有目共睹，雖然未勝利，但改革不能斷、團結氣勢更不能消散，一定要給侯最大支持、當朱最強後盾。

張善政晚間在臉書發文指出，昨夜很多藍營的支持者應該跟他一樣，抱著不捨與遺憾入眠。絕大多數的台灣民眾用選票清晰的向現任執政者表達否定的態度，但很可惜的，最終政黨輪替的願望並沒有實現。

張善政說，這次大選在主要對手掌握國家機器，以及在野勢力一度整合又分頭而行的情況下，國民黨贏回政權的困難程度，比前幾次大選，只高不低。萬幸的是，在主席朱立倫以及總統候選人侯友宜的合作帶領下，國民黨在本次大選展現出前所未有的團結與凝聚力，全黨上下一心，贏回中華民國的熱情，相信大家都有目共睹。

張善政說，儘管國民黨暫時無法取得勝利，但過去兩年的正向改革不能中斷，團結的氣勢更不能消散，他相信只要在現在正確的方向上，持續彼此扶持，攜手同行，而不是分化團結，親痛仇快，同伴一定會越來越多，在下次大選獲勝的機會，才能越來越大。

張善政提到，作為一個守護中華民國超過百年的政黨，要彼此提醒，我們的目標不是依託短暫的激情，拚一次、賭一次來取得政權。國民黨應當做，並且正在做的，是切切實實用形象好、專業強的人選；本於法規，對當權者有理有據的監督、批評；以及能解決民眾切身問題的好政策。一點一滴，逐步的累積，來重新贏得國民們對本黨重返中央執政的支持。

張善政不諱言，選後國民黨面對的挑戰仍然很多，侯友宜市長首當其衝，必定會面臨對手惡意的政治操作，我們一定要給他最大的支持；朱立倫主席帶領的國民黨團隊，是讓民眾有信心的團隊，也成功讓本黨回到國會第一大黨的地位，接下來是在野力量如何在國會合作，對民進黨形成有效監督力量的關鍵時期，我們一定要做最強的後盾。

張善政說，最重要的，國民黨黨中央、立院黨團以及所有執政縣市，必須有效合作，同心協力，才能發揮制衡力量，造福民眾。讓國民認可國民黨是最有能力、有信念守護的台灣人民的政黨，中華民國才有可能再現藍天。