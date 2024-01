韓國男團「ENHYPEN」出道3年首度來台,本週末連續2天在林口體育館舉辦「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN TAIPEI」演唱會,今(14日)是演唱會第二天,7人除了頻放送粉絲福利,在安可環節,特別再次演唱〈Go Big or Go Home〉和〈Orange Flower〉,在表演到成名曲〈Polaroid Love〉時,也特別走下台擊掌、自拍,近距離與1樓VIP區的歌迷互動,隊長禎元更透露上台前還特別塗了護手霜,可說是超級寵粉,成員之間的互動也相當逗趣,讓整場歡笑聲不斷。

他們今共帶來24首歌,除了團體歌曲外,還各自組成小分隊獻唱,在等待HEESEUNG(李羲承)、JUNGWON(梁禎元)、NI-KI(西村力)換裝期間,其他4人也輪流用中文跟粉絲告白,JAY(朴綜星)先是喊「ENGENE,我沒有你們不行」,SUNOO(金善禹)也甜撩「ENGENE是我的全部」、SUNGHOON(朴成訓)說「我只喜歡ENGENE」,JAKE(沈載倫)則表示「一直很想做做看,大家也要做出暈倒的反應喔」,不過在倒數時,不慎把中文說成日文,他立刻舉手求饒直呼「對不起、對不起、對不起」,才又成功送上飛吻喊「揪咪」,有趣的是,他們更為表現出「因太肉麻而暈倒」,故意在隊友講完後,其他3人「綜藝摔」在地上,甚至還走上主舞台擺出助跑姿勢,一路跑到延伸舞台狠摔,展現幽默的一面。

ENHYPEN展現超強舞蹈實力,連跳起來的高度都相當一致。(鄧博仁攝)

演唱會尾聲,他們依舊不改搞笑本色,NI-KI說「到最後都還是給我們這麼熱烈的應援,我們很想趕快再來到台北演出,除了想跟大家見面也想吃小籠包」,善禹也搞笑「情勒」喊「這次的演出真的太有趣,所以留下很棒的印象了,雖然力氣都用光了,但現在還是想不停地唱下去,你們也希望繼續對吧,那下次我們再來的時候,你們也一定要來喔,不來的話我會哭的喔」 ,JAKE則問「第一次看ENHYPEN的舉手,那我們本人有比較好看嗎」,立刻被成訓虧「這種事怎麼可以自己講」,JAKE立刻解釋「美好的事物要用眼睛裝起來,雖然拍照也很好,但希望大家可以多用眼睛看看我們」,成訓不忘緩頰「我有一個好方法,因為有些人難得有機會來看嘛,可以邊拍邊跳」,羲承更親自示範「就這樣手拿著,身體動就好」,JAKE看到後笑說「大家如果辦不到的話,請把相機放下,跟我們度過珍貴時間吧」。

ENHYPEN成員之間的互動也相當逗趣。(鄧博仁攝)

JAY也提到「以前跟家人來過台北旅遊,爸媽都很喜歡這裡的飲食與風景,留下很棒的回憶,這次跟家人來這演出感覺不太一樣」,禎元補充「這也是另一種家族旅遊吧,跟ENGENE也是」,展現滿滿的團魂。成訓則有感而發地說「昨天演出結束在回顧時,感覺自己沒調整好,所以今天開始前想說要調整,但站在粉絲面前又做不到了,在舞台上賣力演出,大家應該更喜歡吧,感覺表演很幸福,託ENGENE的福我也越來越進步,這次亞巡我一定會成長許多,我愛你們,一定會盡快再來的」。禎元也表示「像成訓哥說的,我們會再回來的,下台時所有ENGENE的臉我都記住了,下次來的話,今天的大家也一定要來喔。這2天真的很幸福」,接著望向成員說「以後也要保持健康,只有幸福,今天很感謝」,最後眾人紛紛在頭頂比大愛心,讓演出圓滿落幕。