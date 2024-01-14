韓國男團「ENHYPEN」出道3年首度來台，本週末連續2天在林口體育館舉辦「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN TAIPEI」演唱會，今（14日）是演唱會第二天，7人除了頻放送粉絲福利，在安可環節，特別再次演唱〈Go Big or Go Home〉和〈Orange Flower〉，在表演到成名曲〈Polaroid Love〉時，也特別走下台擊掌、自拍，近距離與1樓VIP區的歌迷互動，隊長禎元更透露上台前還特別塗了護手霜，可說是超級寵粉，成員之間的互動也相當逗趣，讓整場歡笑聲不斷。

他們今共帶來24首歌，除了團體歌曲外，還各自組成小分隊獻唱，在等待HEESEUNG（李羲承）、JUNGWON（梁禎元）、NI-KI（西村力）換裝期間，其他4人也輪流用中文跟粉絲告白，JAY（朴綜星）先是喊「ENGENE，我沒有你們不行」，SUNOO（金善禹）也甜撩「ENGENE是我的全部」、SUNGHOON（朴成訓）說「我只喜歡ENGENE」，JAKE（沈載倫）則表示「一直很想做做看，大家也要做出暈倒的反應喔」，不過在倒數時，不慎把中文說成日文，他立刻舉手求饒直呼「對不起、對不起、對不起」，才又成功送上飛吻喊「揪咪」，有趣的是，他們更為表現出「因太肉麻而暈倒」，故意在隊友講完後，其他3人「綜藝摔」在地上，甚至還走上主舞台擺出助跑姿勢，一路跑到延伸舞台狠摔，展現幽默的一面。

ENHYPEN展現超強舞蹈實力，連跳起來的高度都相當一致。（鄧博仁攝）

演唱會尾聲，他們依舊不改搞笑本色，NI-KI說「到最後都還是給我們這麼熱烈的應援，我們很想趕快再來到台北演出，除了想跟大家見面也想吃小籠包」，善禹也搞笑「情勒」喊「這次的演出真的太有趣，所以留下很棒的印象了，雖然力氣都用光了，但現在還是想不停地唱下去，你們也希望繼續對吧，那下次我們再來的時候，你們也一定要來喔，不來的話我會哭的喔」 ，JAKE則問「第一次看ENHYPEN的舉手，那我們本人有比較好看嗎」，立刻被成訓虧「這種事怎麼可以自己講」，JAKE立刻解釋「美好的事物要用眼睛裝起來，雖然拍照也很好，但希望大家可以多用眼睛看看我們」，成訓不忘緩頰「我有一個好方法，因為有些人難得有機會來看嘛，可以邊拍邊跳」，羲承更親自示範「就這樣手拿著，身體動就好」，JAKE看到後笑說「大家如果辦不到的話，請把相機放下，跟我們度過珍貴時間吧」。

ENHYPEN成員之間的互動也相當逗趣。（鄧博仁攝）

JAY也提到「以前跟家人來過台北旅遊，爸媽都很喜歡這裡的飲食與風景，留下很棒的回憶，這次跟家人來這演出感覺不太一樣」，禎元補充「這也是另一種家族旅遊吧，跟ENGENE也是」，展現滿滿的團魂。成訓則有感而發地說「昨天演出結束在回顧時，感覺自己沒調整好，所以今天開始前想說要調整，但站在粉絲面前又做不到了，在舞台上賣力演出，大家應該更喜歡吧，感覺表演很幸福，託ENGENE的福我也越來越進步，這次亞巡我一定會成長許多，我愛你們，一定會盡快再來的」。禎元也表示「像成訓哥說的，我們會再回來的，下台時所有ENGENE的臉我都記住了，下次來的話，今天的大家也一定要來喔。這2天真的很幸福」，接著望向成員說「以後也要保持健康，只有幸福，今天很感謝」，最後眾人紛紛在頭頂比大愛心，讓演出圓滿落幕。