大陸女星楊冪擁有超頂身材絕世神顏，出席典禮活動經常成為鎂光燈焦點，近日她受邀「微博之夜」活動，上台領獎時介紹這次穿的禮服背後故事，說著自己也忍不住紅了眼眶。

微博之夜，楊冪內場身穿一襲樸素洋裝，畫面中可見白色裙子上面有簡單的手繪星星圖案，楊冪穿著它上台領獎時分享，這條裙子很別，是參與公益活動時，孤獨症兒童親手為自己設計的：「這是我穿過人生中最美麗的裙子」。

楊冪語帶哽咽，忍不住紅了眼眶，呼籲能力所及的範圍內，可以多多關心：「無論是漸凍症還是孤獨症，我們都應該學會理解、尊重和接納每一個跟我們不一樣的人，這樣人類才能夠一起面對『疾病』這個共同的敵人」。

事實上，楊冪過去就經常參加各種各樣的公益議題，也經常默默捐款貢獻進自己的一份心力，滿滿正能量，大批網友感動留言：「和正能量演員楊冪一起關注孤獨症兒童，一起傳遞温暖傳遞愛」、「公益路上楊冪從未缺席」、「路人感動，很圈粉，比其它女星格局大多了」、「楊冪人美心善」。