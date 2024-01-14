眾所周知，喜瑪拉雅山是世界海拔最高的山脈，當地的古爾馬爾格滑雪場(Gulmarg)，也就是世界上海拔最高的滑雪場之一，每年這個時候，應該擠滿了世界各地的滑雪愛好者，享受喜馬拉雅山一月的新鮮粉雪。然而由於全球暖化使得積雪融光，反常的乾燥天氣也降不起新雪，這使得滑雪場上竟是一片黃土，讓遊客和旅遊業者都感到失望。

CNN報導，古爾馬爾格滑雪場上下落差極大，纜車最高處位在3,980 公尺，上下高度1,330 公尺，自然成為滑雪愛好者的聖地。

然而，去年入冬以後，當地的降水量極少，12月的降量較往年下降了79%，這使得偌大的滑雪場，只有稀少的殘冰，放眼望去盡是一片黃土。

2021年的古爾瑪爾格滑雪場(上)，與同一個地方今年的模樣(下)。(圖/美聯社)

雖然一位不願透露姓名的工作人員表示，他們飯店最近幾天的入住率一直很高。儘管今年遇到乾旱，但是遊客還是可以乘坐纜車，欣賞山區的美景。

但是，這掩蓋不了滑雪場沒雪的窘境，當地人表示，許多滑雪教練今年就真的無事可做，為了避免遊客敗興而歸，他們主動致電滑雪觀光客，今年不要來古爾馬爾格。

不想讓小遊客敗興而回，一名滑雪教練推著小遊客在殘冰上滑一滑。(圖/美聯社)

這名服務員表示，他們不得不取消遊客的預訂，「我們不希望他們來了之後感到失望。」他補充說，氣溫已經上升得太快，大部分現有的積雪，很快也融化了。

「讓我們期等看看一月下旬是否會下雪。如果有，再聯繫我們的客戶。」

多家媒體引述政府官員的報道，該鎮在2023年，也就是疫情解封的第一年，迎來了創紀錄的 165 萬人次遊客，這使得人們樂觀地認為， 2024年的遊客數也會表現的更強勁，卻沒想到今年根本無雪可滑。

印控克什米爾旅遊主管雅昆布(Raja Yaqoob)認為，未來幾天還是有機會的，他希望雪只是遲到，而不是不到。

雅昆布說，古爾馬爾格的降雪季節，傳統上是從11月開始，延續到2月，甚至到 3月。

「然而今年只有12月降了一兩次的雪， 1月預計的降雪卻沒有發生。我想，這是聖嬰現象造成的。」

印度氣象部門（IMD）官員表示，今年在查謨(Jammu)和克什米爾(Kashmir)、喜馬偕爾邦(Himachal Pradesh)、北阿坎德邦(Uttarakhand)和拉達克地區(Ladakh)，冬季降雪量都嚴重不足，而且看不出有什麼活躍的氣流前來，因此乾旱的情況，在印度共和國日(1月26日)之前，恐怕都不太可能出現改變。