大陸女星祝緒丹在2019年版的《倚天屠龍記》中飾演周芷若，就連韓國當紅偶像Super Junior金希澈都為她著迷，大讚祝緒丹像天使一樣；近日大陸知名編劇于正卻發文暗諷祝緒丹，隨後更直接公開與祝緒丹經紀公司的對話紀錄，直言祝緒丹「一個演員人品如此之差」。

大陸知名編劇于正曾與林心如、楊冪、趙麗穎、陳曉等藝人合作，除了編劇她還有製片人身分，經手的多部電視劇皆爆紅，最擅長製造話題，在圈內頗為知名，同時也是許多新生代陸劇男、女神的老闆，例如白鹿、許凱等等。于正近日籌備新劇《五福臨門》，他回應換演員一事稱：「臨開拍前突然人沒了，非常嚇人」。

有網友認為于正陰陽怪氣罵祝緒丹，對此于正直接曬出與祝緒丹經紀公司的對話，對話紀錄中于正表示角色之前定了別人，是經紀公司來找他才同意，沒想到卻在開機前突然放鴿子，讓于正怒罵：「一個演員人品如此之差，如此之不講誠信，以後怎麼混？」

對方則安撫于正，表示女方太想要機會，被女主的機會沖昏頭，經紀公司也很生氣，而從聊天紀錄的名字顯示來看，于正溝通的對象似乎是嘉行傳媒副董事長、前楊冪經紀人趙若堯。事件發酵後網友們紛紛發表看法，認為沒有簽約的情況下改變主意很正常，也有人認為臨時取消會造成劇組困擾，經紀公司只是在說場面話。有網友將矛頭對準嘉行傳媒，認為連經紀公司都不保護自家公司藝人，更挖出過去案例，近期旅遊節目《花兒與少年》中其他藝人透露穿搭都有造型師幫忙搭配，只有名氣最大的迪麗熱巴是自己整理衣服，讓粉絲不滿經紀團隊跟本沒用心。