禿頭是許多中老年男性的困擾之一。一位網友近日表示，過去他曾遇到一位五官很帥、皮膚超好的年輕人，可惜的是對方有顆反差超大的大禿頭，讓他忍不住好奇，「大家有看過五官很帥卻大禿頭的男生嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛舉例國內外明星，像是英國男星傑森史塔森（Jason Statham）、湯姆希德斯頓（Thomas Hiddleston）等，其中港星張衛健獲得最多人點名。

原PO在PTT發文指出，多年前他遇到一位裝設空調的年輕人，由於對方五官很帥、肌膚白裡透紅，讓他感到相當驚艷，「但更反差的，他是大禿頭，完全就是蘇貞昌的翻版」，讓他忍不住感嘆老天太捉弄人，於是好奇發問，「大家有遇過長得很帥卻大禿頭的人嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「前提是頭型不能太扁才適合剃光」、「有個穿古裝的男生就是禿頭啊，不過人家只有穿古裝才帥就是」、「有啊，大學時班草就是出社會後禿頭，但還是有女生追他」、「現在訂做科技假髮就好了」、「帶個假髮就好了，別太在意」。

另外也有不少網友點名，「傑森史塔森」、「裘德洛」、「焦恩俊」、「狄龍呀」、「裘德洛，剛出道時超帥…」、「抖森（湯姆希德斯頓）的髮際線也是越來越往後，但還是帥」，其中張衛健獲得最多人點名，「張衛健啊，五官是好看的大大光頭」、「張衛健五官好看，眉眼更漂亮」。

事實上，據本報過去報導，張衛健過去接受《東網》專訪時曾透露，自己主動剪光頭的原因，是曾被電影業前輩諷刺「沒毛就沒有價值」，所以才一路頂著光頭造型至今。