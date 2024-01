Yerin身穿MV〈Bambambam〉的短版洋裝甜美登場。(ON INN ASIA提供)

Yerin被台灣粉絲感動哭。(ON INN ASIA提供)

韓國女團「GFRIEND」成員Yerin(鄭睿隣)近期在戲劇、電影都有亮眼成績,今(14日)於台北三創 CLAPPER STUDIO舉行「YERIN 1st FANMEETING 〈WOORIN & I 〉 IN TAIPEI」見面會,除興奮表示2024年的起點就能來台與大家相見感到特別開心,在台上突然以標準中文甜喊「我要吃意麵!」頓時引爆現場歡呼聲不斷。

Yerin對有別於韓國的溫暖氣候感到非常自在,直呼「台灣用很溫暖的空氣迎接我,覺得很謝謝。」之前2024新年問候中提到今年聽到的第一首歌是2NE1的〈I AM THE BEST〉,Yerin透露自己最「I AM THE BEST」的才能其實是畫人像與煮出好吃的泡麵,也不擔心吃完泡麵隔天會臉腫;然而至今仍有廣大粉絲的支持,也讓Yerin深感這就是她的「BEST」。

在全場粉絲高舉黃色笑臉手燈圍繞中,Yerin身穿MV〈Bambambam〉的短版洋裝,以〈ARIA〉、〈Summer Charm〉等人氣作品揭開見面會的序幕。時而呈現亮眼的聲線,時而流露動感的舞姿,在每個小遊戲環節福利送好送滿,面對粉絲的許願有求必應,可愛活潑的互動也讓現場 WOORIN(官方粉絲名)驚呼真的是太可愛了。

見面會尾聲不改「愛哭鬼RIN」的暱稱,Yerin在合照時看到台下粉絲高舉「睿隣在的任何地方,WOORIN 都在」的應援手幅,不禁淚灑舞台感動表示:「真的很感謝大家給我的支持,希望在新的一年粉絲們可以表現得比任何人都更好。」最後在〈Time〉的優美歌聲及全場 Hi-Touch 道別,為同樂會般的演出劃下難忘的句點。