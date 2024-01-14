台灣「羽球天后」戴資穎在大馬羽球公開賽女單決賽，激戰3局遭世界球后安洗瑩拍落，新年首站無緣入手冠軍獎盃，不過小戴仍有收穫，靠著亞軍收下1萬200分，積分確定將超越日本好手山口茜，登上女單世界第3。

小戴自去年6月中，排名穩居世界第4，季末強拉尾盤，摘下年終賽女單冠軍，加上山口茜在亞運受傷無法出賽，小戴逐漸拉進彼此差距。傷癒復出的山口茜還沒有找回場上節奏，在今年大馬賽8強遭到中國大陸張藝曼淘汰，無緣衛冕女單冠軍。

山口茜本站8強獲得6600積分，無法排進成績最佳10站的計算裡頭，將用去年亞錦賽4強的8400積分替代，而上屆大馬賽冠軍的1萬2000積分已過期，一來一往就差了3600積分，總積分下滑至9萬3517分。至於戴資穎拿下亞軍的1萬200分，上屆大馬賽4強的8400分過期，總積分增加1800分，正式以93736分超越山口茜，重返女單第3。

「黃金男雙」李洋／王齊麟在今年大馬站32強落敗，獲得以及失去的積分都沒列入最佳10站，積分維持7萬998分，名列第10。