2024總統大選落幕，賴蕭配當選中華民國正副總統，不少人歸咎於在野不能整合導致雙輸。關於藍營選後檢討，前立委蔡正元14日在《麥玉潔辣晚報》節目直指，藍白不能合就是黃珊珊加金溥聰兩個人的破壞。因為在馬英九辦公室簽字時，當時的柯文哲是有心理準備要當副總統，他回去就說，召集成立政策組、財務組，準備跟國民黨對接。黃、金各自用民調說服柯、侯自己選也會贏，柯腦筋也昏了，不然他現在是執政黨。

蔡正元提到，侯友宜很開心去見林豐正老縣長、老秘書長，說：我找了一個很厲害的金溥聰來幫我操盤！林豐正第一句話就說：你請鬼拿藥單！「啊這個是事實啊對不對？國民黨怎麼會拖到這個局面裡面？我跟你講喔，這一次藍白不能合，就是黃珊珊加金溥聰兩個人的破壞！我公開講！」因為在馬英九辦公室簽字的時候，當時的柯文哲是有心理準備要當副總統，他回去就說，召集成立政策組、財務組，準備跟國民黨對接。

蔡正元指出，結果金溥聰在那邊操作說，你5比1、你8比1，就被黃珊珊抓到小辮子，就開始弄了，就找一大堆人說，你如果不選下去，我們大家就退了。然後還弄一個假民調說：你自己選會贏！「柯文哲腦筋也昏啦，不然他現在是執政黨！即使不是總統、副總統，也有行政院長！」從頭到尾，金溥聰搞那個遊覽車初選，就是要破壞藍白合，這不用懷疑。又用假民調去騙國民黨裡面的人，再加上用新北市那一掛的人。