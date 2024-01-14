台積電被譽為我國的護國神山，提供的高薪工作讓不少民眾趨之若鶩，不過近日有台積電員工感嘆，台積電過去曾在內部公告一個「與總裁對話的留言板」活動，主張會公開1個月，總裁會親自錄影回答得票前3高的問題，沒想到最後只開了5天就不了了之，讓他忍不住直呼，「台積電高層沒有誠信，上梁不正下梁歪」，貼文曝光後引發許多台積電員工共鳴。

原PO在Dcard發文表示，當時員工們提出4大類刁鑽的問題，一是考績升遷制度不平等（PMD系統），沒有任何的公平性可以言；二是面對單位遇到的不公平之事，沒有任何「匿名」申訴管道；三是輪班班表不平等，「對人不對事」成為公司的傳統；四是新人留不住，老人一直再重複訓練新人，但文化太病態新人無法接受。結果公司才開放留言板5天就突然關閉，後續活動也石沉大海、不了了之。

原PO質疑，台積電創辦人張忠謀曾寫下企業核心價值的「ICIC」，也就是正直與誠信（Integrity）、承諾（Commitment）、創新（Innovation）、客戶信任關係（Customertrust），結果公告全公司的事情就這樣沒了，高層「違反誠信正直」沒受到懲處反而升官發財，自然沒辦法留下新人、沒辦法讓員工們信服。

對此，許多台積電員工紛紛回應，「當時我問他正常＋延長工時超過12小時，有沒有符合勞基法第32條，我在等他回我，等到我都離職了，還沒回我」、「那時候看留言板笑到快抽筋，一堆粗暴的留言」、「沒發現現在公司內各種場合，都已經很少提ICIC了嗎？」、「兄弟，我看你是不懂ICIC，ICIC在台積沒有II，只有CC，懂咩？」、「怎麼會沒有處理，搞出這個包的HR（人資）副總走了啊」。