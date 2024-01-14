民進黨立委候選人鄭運鵬連任失敗，不過兒子「德德」帥氣樣貌卻持續成為外界討論焦點，鄭運鵬也因此被網友新封為「國民公公」。今（14）日釣出鄭運鵬傻眼發文：「可以尊重一下嗎」？

鄭運鵬日前帶著兒子掃街，兒子俊美模樣被大家記住，近日成為各大網路平台搜尋關鍵字，稍早鄭運鵬透過臉書發聲：「搜尋引擎可以尊重一下『鄭運鵬』本人嗎？怎麼跑出來都變成隔代遺傳的內容」？

釣出大批網友幽默回應：「說基因好這樣有連公公都誇到嗎」、「請問哪邊報名合八字」、「下一屆如果是鄭二代出來選搞不好婦女票漲三倍？」、「岳父辛苦了」、「我們現在愛的是德德」、「兒子連聲音都好好聽，影片比照片還要帥」、「可以多放一些德德照片慰勞選民嗎」。

讓鄭運鵬秒新增大頭貼，強調：「Like father like son（有其父必有其子）」，似乎想證明基因的重要，再度逗樂大批「德德粉絲」。