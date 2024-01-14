邁入2024年以來，蘋果日子似乎不太好過。不但迭遭券商下調投資評級，全球市值龍頭寶座又遭死對頭微軟摘下，《紐約時報》還披露，美國司法部正準備對蘋果提出反壟斷訴訟。如今又傳出，蘋果將關閉聖地牙哥一處與AI業務相關的Siri服務辦公室，121名員工面臨飯碗不保的風險。

據外媒報導，面臨解散重組的辦公室隸屬於Data Operations Annotations團隊。在聖地牙哥的員工主要負責蘋果語音助理Siri在希伯來語、英語、西班牙語、葡萄牙語、阿拉伯語與法語等多種語言中的使用。

蘋果發言人已證實聖地牙哥該辦公室的重組傳聞，但強調該處每一位員工都有機會在德州奧斯汀園區繼續工作，與同性質團隊合併。

不過許多聖地牙哥的員工都感到十分驚訝，因為蘋果原本告訴他們該辦公室將在1月底搬到位於聖地牙哥的新蘋果園區，1月稍早還發給他們打包用的箱子。可是蘋果高層卻在10日宣布，該辦公室的員工必須在2月底之前決定是否搬遷，如果選擇不搬，就會在4月26日遭解雇。

消息人士透露，蘋果建議這些員工申請在奧斯汀的其他工作，但由於部分員工沒有工程背景，很難在奧斯汀找到合適的職位。選擇離開蘋果的員工，將獲得4個星期的資遣費，加上以工作年限累計的額外資遣費，以及長達6個月的健康保險。願意在6月底前搬遷到奧斯汀的員工，不但能保留自己的職位，蘋果還承諾提供7000 美元（約新台幣22萬元）的搬遷津貼。