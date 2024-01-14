2024總統大選落幕，國民黨輸了總統大位，一般認為，是因為國民黨總統候選人侯友宜拿不到年輕選票。針對國民黨敗選後要如何挽回局勢？媒體人吳子嘉表示，第一件事情，國民黨要打掉重練，把年輕人的心抓回來；第二件事情，國民黨52個立委要開始爆弊案，把總統蔡英文8年的弊案，全部翻出來，國民黨就有希望了。

有網友14日在《董事長開講》網路直播節目中問到，既然現在選舉選完了，情勢木已成舟，有沒有什麼方法補救，並挽回局勢？吳子嘉回應表示，有兩件事情，非常簡單。第一件事情，國民黨要面對問題，打掉重練，要把年輕人的心抓回來，開始跟年輕人互動。比如每個月辦網路見面會，從民調就可以知道哪裡年輕人比較少，到處跟年輕人混，幫年輕人忙、幫年輕人服務，如此一來，跟年輕人的互動就會變好。

吳子嘉指出，第二件事情是國民黨有52個立委，把總統蔡英文8年的弊案，全部翻出來就好了，國民黨就有中興的力量。52個立委若能通通變成徐巧芯，每天爆弊案，這個黨就有生氣了。

吳子嘉表示，國民黨中央要開始改變風格，跟年輕人互動，爭取年輕人；國民黨立委則要開始爆弊案。國民黨就有希望了。