2024台灣總統大選結果出爐，民進黨候選人賴清德勝出。針對中國大陸可能終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）優惠關稅；前立委郭正亮認為，賴清德可能會說這是中國大陸對台灣霸凌之類的，這樣就會讓漩渦繼續往下捲，這就很麻煩了。

中天《國際直球對決》主持人林嘉源問到，我們因為違反WTO，ECFA也許會斷，賴清德會怎麼做呢？郭正亮表示，他不知道賴清德會如何回應，可是他覺得不樂觀。若是國民黨候選人侯友宜，就會用ECFA機制來協商；民眾黨候選人柯文哲也會就事論事，認為台灣有貿易歧視的部分，就做修正，就讓大陸的產品進口。

郭正亮認為，賴清德恐怕不會這樣面對，他也許會說這是中國大陸對台灣霸凌之類的，這樣就會讓漩渦繼續往下捲，這就很麻煩了。

另外，郭正亮指出，他也看到大陸國防部宣布東海演習，現在距離雖然還有點遠，在舟山島，不過，危機是堆疊的，所以賴清德要細膩的來面對問題，要知道危機比他所想像的還嚴重。