大陸旅遊推廣宣傳各出奇招，河南省洛陽市白雲山風景區，近日使出「猛男計」策略來吸引遊客，猛男穿上古裝裸露上半身秀出「膨脹大胸肌」與八塊腹肌，搭配氣勢磅礡的瀑布拍影片，果不其然立刻吸引在現場的遊客圍觀，還有遊客高喊著「不要瀑布，只要帥哥」；對此，網友看完影片也嗨喊「哇塞，白雲山這回要玩大的」、「抓緊上山，看猛男囉」。

綜合陸媒報導，河南省洛陽市白雲山風景區，日前找來多名猛男站在瀑布下，穿上古裝拿著道具刀，裸露上半身秀出「膨脹大胸肌」，以及八塊腹肌，搭配著氣勢磅礡的瀑布拍照、拍影片，立刻引到許多遊客前來圍觀，遊客還大喊著「不要瀑布，只要帥哥」。

這段養眼的影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這身材真是好」、「應該是健美運動員吧，普通人很難練成這樣吧」、「現在福利這麼多，趕上好的時代了」、「沒那麼風流居士嗎」、「哇塞，白雲山這回要玩大的」、「抓緊上山，看猛男囉」、「現在的文旅越來越費腦子了」、「白雲山上多帥哥，小姐姐們心動了嗎」。